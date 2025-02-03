Eski İngiliz milletvekili, Ukrayna ordusuna katıldı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 13:56

Güncelleme: 03.02.2025 - 14:35

55 yaşındaki eski bir İngiliz milletvekili, geçen yılki seçimlerde parlamento koltuğunu kaybetmesinin ardından Ukrayna ordusuna katıldı.

İngiltere'de Gloucestershire'daki Filton ve Bradley Stoke seçim bölgesini temsil eden eski Muhafazakâr milletvekili Giacomo 'Jack' Lopresti şu anda Kiev'de bulunuyor.

Daha önce Birleşik Krallık ordusunda yedek onbaşı olarak görev yapan Lopresti, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşa katkıda bulunmak için “yeteneklerini kullanıyor”.

Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan seçimlerde Muhafazakârların hezimete uğramasından aylar sonra Kasım ayında ülkeye giden Lopresti, o tarihten bu yana Kiev'in yabancı savaşçılara yönelik askeri birimi olan Uluslararası Lejyon'a katıldı.

Lopresti, “Kasım ayında lejyona katılmak için başvuruda bulundum. Deneyim ve becerilerimi kullanabileceğim en iyi birimi bulmak biraz zaman aldı. Ukrayna ordusunda görev yapmak ve cesur ve muhteşem Ukrayna halkına elimden geldiğince yardım edebilmek benim için büyük bir onur ve muazzam bir ayrıcalık. Onlar sadece özgürlükleri ve bağımsız ve egemen bir ulus olarak var olma hakları için savaşmıyorlar, aynı zamanda Avrupa'da ve özgür dünyanın geri kalanında hepimiz için savaşıyorlar. Putin Ukrayna'da kazanırsa, orada durmayacağını hepimiz biliyoruz. Diktatörler yenilmek zorundadır, yoksa asla durmazlar. Bunun sonuçları dünyanın geri kalanı, özellikle de Tayvan gibi yerler için de muazzam olacaktır. Otoriter diktatörlükler ekseni olan Çin, İran ve Kuzey Kore'nin yürüyüşe geçtiği ve açıkça birlikte çalıştığı bir ortamda, hepimizin iyiliği için Ukrayna desteklenmeli ve kazanması için gerekli araçlar sağlanmalıdır” dedi.

Lopresti, Ukrayna ordusunun hala savaşa hazır olduğunu belirterek, “Gerçekten de çok kararlılar. Moralleri yüksek. Çok kararlı bir duygu” ifadelerini kullandı.

“ABD'DEN MÜZAKERE SÜRECİ BEKLİYORUZ”

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir anlaşma müzakere ederek savaşı hızlı bir şekilde sona erdirmeye çalışmayı planladığını belirten Lopresti, “Sanırım hepimiz iyimser bir şekilde ABD yönetiminden ne geleceğini görmek için ilgiyle bekliyoruz” diye konuştu.

“Kiev'de bulunuyorum ama Ukrayna'yı sürekli dolaşıyorum” diyen Lopresti, geçtiğimiz hafta ülkenin doğusundaki Harkiv ve Poltava şehirlerine gittiğini kaydetti.

Şu anki görevleri arasında dış ilişkiler ve diplomasi, silah tedariki ve Ukrayna'da faaliyet gösteren gaziler ve hayır kurumlarıyla çalışmanın yer aldığını belirten Lopresti, Ukrayna'nın yabancı uyrukluların astsubay rütbelerinin ötesine geçmesine izin vermesinin ardından subaylığa terfi etmeyi bekliyor.

Rusya, Kiev için savaşan yabancı uyrukluları paralı asker olarak görüyor ve onları savaş alanında meşru hedefler olarak tanımlıyor ve kovuşturmaya tabi tutuyor.