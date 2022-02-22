Putin'in ardından Zelenskiy'den ilk konuşma: 'Rusya'nın hamlesi...'
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştiriyor.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısından sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile şu anki durumu görüştüğünü belirtti.
Şu anda konuşma hazırladıklarını aktaran Zelenskiy, akabinde Erdoğan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüşme planlandığını ifade etti.
ULUSA SESLENİYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ulusa sesleniş konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
- Rusya, bu akşamki hamlesi ile Minsk Anlaşmaları'ndan tamamen çekildiğini ilan ediyor.
AYTINTILAR GELİYOR...
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