Zelenskiy'den sert sözler: 'Barış planı değil, ültimatom'

Zelenskiy, müzakerelerin karar alınamayan ve ilerleme sağlanamayan bir noktada “anlamsız biçimde” sürdüğünü belirterek, Ukrayna’nın olası bir liderler zirvesine her an hazır olduğunu ifade etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Ukrayna tarafı, liderler zirvesi gerçekleşene kadar 30 günlük bir koşulsuz ateşkes önerisinde bulundu. Ancak Rusya'nın yalnızca birkaç günlük geçici bir ateşkesi kabul edeceğini bildirmesi üzerine görüşmelerde tansiyon yeniden yükseldi.

Zelenskiy bu bağlamda, “Eğer Rusya ateşkesi kabul etmiş olsaydı, Rus uçaklarına yönelik saldırı yaşanmazdı,” diyerek son gelişmelerin doğrudan müzakerelerdeki tıkanmaya bağlı olduğunu ima etti.

KREMLİN: "GEREKEN NEYSE YAPILACAK"

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur müzakere tarihinin, memorandum taslaklarının değerlendirilmesinin ardından belirleneceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya ve Ukrayna arasında yeni tur müzakerelerinin ne zaman düzenleneceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, iki tarafın hazırladığı memorandum taslaklarını birbirine teslim ettiğine dikkati çekti.

Peskov, "Bu taslakların değerlendirilmesi için zamana ihtiyaç olduğu aşikar. Taraflar hazır olduğunda yeni tur müzakerelerin tarihi belirlenecek" diye konuştu.

Ukrayna'nın hafta sonu Rus askeri havaalanlarına insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılara değinen Peskov, olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini belirterek, "İşlenen suçun çözülmesi için gerekli olan neyse yapılacak" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

2 Haziran 2025’te İstanbul’da başlayan ve Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri, savaşın başlamasından bu yana en kapsamlı temaslardan biri olarak dikkat çekmişti. Görüşmelerde insani yardımlar, esir takası ve kaçırılan çocukların iadesi gibi başlıklarda sınırlı ilerleme sağlanırken, kalıcı ateşkes konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşandı.

Aynı dönemde Ukrayna, “Örümcek Ağı Operasyonu” adı verilen bir harekâtla Rusya'nın derinliklerindeki hava üslerine yıkıcı bir drone saldırısı düzenledi. Kamyon kasalarına gizlenmiş insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıda, Rusya’nın stratejik bombardıman gücüne ağır bir darbe indirildi. A-50 tipi radar uçakları, Tu-95 ve Tu-22M3 tipi uzun menzilli bombardıman uçaklarının imha edildiği bildirildi. Ukrayna İstihbarat Servisi, saldırının Rusya’ya yaklaşık 7 milyar dolarlık stratejik hasar verdiğini öne sürdü.

Moskova ise bu saldırının ardından iç güvenlik protokollerini gözden geçirirken, Batı destekli olduğunu iddia ettiği bu hamleyi "tehlikeli bir provokasyon" olarak tanımladı. NATO ile Rusya arasındaki gerilim yeniden tırmanışa geçti.

Bu gelişmeler, müzakerelerin geleceği açısından karamsar bir tablo ortaya koyarken, savaşın daha da sertleşebileceğine dair endişeleri artırıyor.