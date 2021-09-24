Zelenskiy’nin yardımcısına suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin yardımcısı Serhiy Shefir’e yönelik suikast girişiminde yeni detaylar ortaya çıktı.
Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, katıldığı televizyon programında Devlet Başkanı Zelenskiy’nin yardımcısı Serhiy Shefir’e yönelik suikast girişiminin soruşturmasında ortaya çıkan detayları paylaştı.
Gerashchenko, otomobile 18 kurşunun isabet ettiğini ve soruşturma kapsamında saldırganların ilk olarak Shefir’in şoförünü öldürmeyi ve arabayı bu şekilde durdurmayı planladığını belirtti.
Gerashchenko, "Suikastçılar, Başkan Yardımcısının evinin yakınında, yolun kötü göründüğü, bir ormanın ve virajın olduğu bir yeri seçti. Bu nedenle arabanın virajı dönmek için yavaşlaması gerekiyordu. Saldırının yapıldığı yer belirlendi. Suikastçıların görevi önce sürücüyü vurarak onu yavaşlamaya zorlayarak arabanın hendeğe girmesini sağlamaktı" dedi.
"OTOMOBİLE ÖNDEN ATEŞ AÇILDI"
Bakan Yardımcısı Gerashchenko otomobile önden ateş açıldığını ifade ederek, "İlk atışlar arabanın önünde yapıldı. İlk kurşunlar otomobile çarptıktan sonra sürücü frene bastı ancak daha sonra hızlandı ve kurşunlar otomobilin gövdesine ve tekerleğe çarptı. Uzmanlar araca toplam 18 mermi isabet ettiğini belirtiyor" ifadelerini kullandı.
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