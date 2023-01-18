Zenginlerden dünya liderlerine çağrı: 'Bize servet vergisi getirin'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 15:48

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 15:48

Disney’in varislerinden Abigail Disney'in de aralarında bulunduğu 200'den fazla servet sahibi, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılan ülke liderlerine açık mektupla çağrı yaptı.

‘Aşırı Servetin Maliyeti’ (Cost of Extreme Wealth) adlı web sitesinden bugün dünya genelindeki servet sahiplerinin imzasına açılan mektupta, insanların aşırılıklar çağında yaşadığı belirtilerek artan yoksullukla beraber servet eşitsizliğinin genişlediği vurgulandı.

‘SALGIN SIRASINDA DÜNYANIN ZENGİN 10 ADAMI SERVETİNİ İKİYE KATLADI’

Mektupta “Son 50 yılın tarihi, zenginliğin yukarıya doğru aktığı bir hikayedir. Son birkaç yılda, bu eğilim büyük ölçüde hızlandı. Salgının ilk iki yılında dünyanın en zengin 10 adamı, servetlerini ikiye katlarken insanların yüzde 99'unun gelirleri düştü. Milyarderler ve milyonerler servetlerinin trilyonlarca dolar arttığını izlerken, basit yaşamanın maliyeti artık dünya çapında sıradan aileleri felç ediyor” ifadeleri yer aldı.

Ultra zengin kişilerden ‘servet vergisi’ alınması istenen mektupta, “Şimdi aşırı zenginlikle mücadele etme zamanı; şimdi aşırı zenginlerden vergi alma zamanı” denildi.

95 GIDA VE ENERJİ ŞİRKETİ 2022’DE BEKLENMEDİK KAR ELDE ETTİ

İngiltere merkezli kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Oxfam, 95 gıda ve enerji şirketiyle ilgili yaptığı analizde bunların 2022'de 306 milyar dolar beklenmedik kâr elde ettiğini açıkladı.

Oxfam, bu gelirin yüzde 84’ünün zengin olan hissedarlara ödendiğini öte yandan 800 milyon kişinin her gece aç yattığının altını çizdi.