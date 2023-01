Süper zenginlere yeni vergi çağrısı: Servetin çoğu yüzde 1’lik kesime akıyor

Yayınlanma: 16 Ocak 2023 - 13:25

Güncelleme: 16 Ocak 2023 - 13:25

İngiliz uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Davos'ta bugün başlayacak Dünya Ekonomik Forumu (WEF) öncesi yayınladığı raporda dünyada giderek artan gelir eşitsizliği ve yoksulluğa dikkat çekti.

Oxfam, çeyrek asırdır ilk kez aşırı zenginlikteki artışa aşırı yoksulluktaki artışın eşlik ettiğini belirtirken, süper zenginlerden yeni vergiler alınması yönünde çağrıda bulundu.

YOKSULUN BİR DOLARI, ZENGİNİN 1.7 MİLYON DOLARI

Faiz oranlarındaki indirimler ve niceliksel genişleme olarak bilinen para yaratma süreci gibi koronavirüsün ekonomik etkisiyle mücadele etmek için uygulamaya konulan politikalar, genellikle daha zengin insanlara ait olan mülk ve hisselerin değerini artırdı.

Rapor, son iki yılda en alttaki yüzde 90'da yer alan bir kişinin kazandığı her 1 dolarlık yeni küresel servete karşılık, her bir milyarderin kabaca 1,7 milyon dolar kazandığını söylüyor. 2022'deki küçük düşüşlere rağmen, milyarderlerin toplam serveti günde 2,7 milyar dolar arttı. Pandemi kazanımları, milyarderlerin hem sayısının hem de servetinin ikiye katlandığı on yılın ardından geldi.

"LİDERLER DURUMU KAVRAYAMIYOR"

Oxfam’ın İngiltere CEO'su Danny Sriskandarajah, “Mevcut ekonomik gerçeklik, temel insani değerlere bir hakarettir. Aşırı yoksulluk 25 yıldır ilk kez artıyor ve bir milyara yakın insan aç kalıyor ama milyarderler için her gün bir nimet. Birden fazla kriz milyonları uçurumun eşiğine getirirken, liderlerimiz işin püf noktalarını kavrayamıyor. Pek çok ülkedeki en fakir insanların süper zenginlerden çok daha yüksek vergi oranları ödediği bir sistemi nasıl kabul edebiliriz? Hükümetler artık süper zenginlere daha yüksek vergiler getirmeli” dedi.

"SERVET YOĞUNLAŞMASI YOZLAŞMAYA NEDEN OLUYOR"

Oxfam’ın raporunda, aşırı servet yoğunlaşmasının daha zayıf büyümeye, yozlaşmış siyasete ve medyaya, demokrasiyi aşındırmasına ve siyasi kutuplaşmaya yol açtığı belirtilirken, bir milyarderin ortalama bir insandan bir milyon kat daha fazla karbon salmasıyla, süper zenginlerin iklim krizine en çok katkıda bulunanlar olduğu da eklendi.