Zimbabve’de halkın oyu devre dışı kalıyor: 83 yaşındaki liderden iktidarı bırakmama hamlesi

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, görev süresini iki yıl uzatarak 2030’a kadar iktidarda kalmasının önünü açan yasayı imzaladı.

Hükümet Sözcüsü Nick Mangwana, düzenlemenin yasalaştığını X hesabından duyurdu. Mangwana, paylaşımında “İmzalandı, mühürlendi ve teslim edildi; artık yasa” ifadelerini kullandı.

Güney Afrika ülkesinde parlamentonun iki kanadı da söz konusu yasa tasarısını geçen ay kabul etmişti. Mnangagwa’nın imzasıyla düzenleme resmen yürürlüğe girdi.

83 yaşındaki Mnangagwa’nın mevcut görev süresinin 2028’de sona ermesi bekleniyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 2030’a kadar uzatıldı.

HALK DEĞİL, PARLAMENTO SEÇECEK

Yasa, yalnızca Mnangagwa’nın görev süresini uzatmakla kalmıyor; ülkedeki seçim sisteminde de önemli bir değişikliğe gidiyor.

Düzenlemede, cumhurbaşkanının doğrudan halk oyu yerine parlamento tarafından seçilmesini öngören bir hüküm de yer alıyor. Bu değişiklik, Zimbabve’de demokratik temsil ve seçimlerin geleceği konusunda tartışmaları artırdı.

Mnangagwa’nın 2028 sonrasında da iktidarda kalmak istediğine ilişkin işaretler yaklaşık iki yıl önce ortaya çıkmıştı. Destekçileri, iktidardaki ZANU-PF partisinin mitinglerinde Mnangagwa’ya programını tamamlaması için daha fazla süre verilmesini isteyen sloganlar atmaya başlamıştı.

ZANU-PF, geçen yıl cumhurbaşkanlığı görev süresinin uzatılması için anayasanın değiştirilmesini öngören bir karar aldı. Bu öneri, şubat ayında kabinenin de desteğini kazandı.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Yeni yasa, muhalefet ve sivil toplum çevrelerinde sert eleştirilere yol açtı. Eleştirmenler, düzenlemenin seçimlerin ertelenmesi ve iktidarın süreklileştirilmesi anlamına geldiğini savunuyor.

Hükümet kanadı ise değişikliği, yönetimde istikrar ve Mnangagwa’nın siyasi gündemini tamamlaması için gerekli bir adım olarak sunuyor.

Zimbabve’de yapılan bu değişiklik, Afrika’da uzun süre iktidarda kalan liderler ve anayasal düzenlemeler yoluyla görev sürelerinin uzatılması tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.