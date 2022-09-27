Zimbabve, Rusya'yı savundu: Özel operasyon, NATO'ya karşı önleyici bir adım

27 Eylül 2022 Salı, 17:18

Zimbabve Ulusal Meclisi Başkanı Jacob Mudenda, Rusya Devlet Duması'nın genel kurul toplantısında Batı'yı sert bir şekilde eleştirerek, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalini desteklediklerini bildirdi.

Jacob Mudenda, Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalinin NATO gibi "kaçınılmaz düşmandan korumayı amaçlayan önleyici bir adım" olduğunu savundu.

Mudenda, "Ukrayna'daki özel operasyon, Rusya'yı, NATO gibi kaçınılmaz düşmandan korumayı amaçlayan önleyici bir adımdır ve şu anda ABD'nin istenmeyen tek kutuplu bir dünya için hegemonik özlemlerine de bir darbedir" diye konuştu.

Mudenda, NATO'nun, Rusya'nın güvenlik kaygılarını görmezden geldiğini ileri sürerek, "NATO'nun nükleer silahlarının, Rusya sınırlarının hemen dibindeki mevcudiyeti göz önüne alındığında Moskova haklı olarak tehdit altında hissediyor" dedi.

Mudenda ayrıca, Rusya'ya desteklerini bildirerek, "Rusya'nın özel askeri operasyonu, bu bağlamda değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.