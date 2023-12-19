Zimbabve'de kuraklık nedeniyle en az 100 fil öldü

Yayınlanma: 19.12.2023 - 19:42

Güncelleme: 19.12.2023 - 22:23

Uluslararası Hayvan Refahı Fonu'nun (IFAW) yayımladığı raporda, El Nino ve iklim değişikliğinin etkisiyle yükselen sıcaklıkların, Hwange Ulusal Parkı'ndaki su kaynaklarının kurumasına yol açtığı belirtildi.

Raporda, yaşanan kuraklık nedeniyle parkta bulunan en az 100 filin öldüğü vurgulandı.

Hwange Ulusal Parkı'ndan yapılan açıklamada da yaklaşık 45 bin file ev sahipliği yapan parktan herhangi bir büyük nehir geçmediği için hayvanların su ihtiyaçlarının büyük oranda sondaj kuyularından karşılandığına dikkati çekildi.

Açıklamada, parktaki güneş enerjisiyle çalışan 100'den fazla sondaj kuyusunun hayvanların su ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı, bu durumun özellikle, büyük miktarlarda su tüketen fil türü için ölümcül olduğu ifade edildi.

Zimbabve'nin en büyük ulusal parkı olan Hwange, ülkedeki en büyük fil nüfusuna ev sahipliği yapıyor.