Zizek'in ‘Filistinlilerin haklarını savunmalıyız’ sözleri Frankfurt Kitap Fuarı'nı karıştırdı

Yayınlanma: 18.10.2023 - 18:34

Güncelleme: 18.10.2023 - 18:34

Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nın açılış konuşmasını üstlenen ''marksist felsefeci'' Slavoj Zizek, Filistinlilerin de dinlenmesi gerektiğini söyleyince gerilim yaşandı.

Bu yılki konuk ülkenin Slovenya olduğu fuarda söz alan Zizek, Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında süren savaşı da ele aldığı konuşmasında, ''Hamas'ın İsrail halkına yönelik terör saldırılarını'' kınarken, ''Fakat aynı zamanda Filistinlileri de dinlemek ve çatışmayı anlamak için olayların arka planına dikkat etmek gerektiğini'' söyleyince büyük tepki gördü.

SALONU TERK ETTİ

Aralarında Hessen Eyalet Hükümeti Antisemitizm Sorumlusu Uwe Becker'in de bulunduğu çok sayıda konuk konuşmayı protesto etti. Uwe Becker, Zizek'i hem konuşması sırasında sahne önünde ve hem de daha sonra sahneye çıkıp söz alarak sert sözlerle eleştirdi. Ünlü felsefeciyi Hamas'ın suçlarını küçük gösterip önemsizleştirmekle suçlayan Becker, birkaç kez salonu terk edip geri döndü.

Zizek'in sözleri, İsrail'in acılarına hakaret, suçu önemsizleştirmek ve antisemitizme kapı açmak olarak gören çok sayıda konuk tarafından protesto edildi. Birçok konuk da salonu terk etti.

"NE OLURSA OLSUN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ..."

Olayların ardından Frankfurt Kitap Fuarı Müdürü Juergen Boos bir ''eleştirel açıklama'' yayımladı. ''Ne olursa olsun Zizek'in ifade özgürlüğü olduğunu'' hatırlatan Boos, bu özgürlüğe sahip çıkılmasını istedi. Boos, tartışmalı ve tepkilere yol açacan bir konuşmayı kesmenin de mümkün olabileceği görüşünü savunurken, ''Hoşumuza gitmese, kınamış bile olsak, konuşmayı sonuna kadar dinlediğimiz için memnunum'' dedi.