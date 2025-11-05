Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre New York belediye başkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıktı. Peki, Zohran Mamdani kimdir? New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani kaç yaşında, nereli?

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?

Zohran Mamdani, 18 Ekim 1991 tarihinde dünyaya geldi. Uganda doğumlu Mamdani, çocukken Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve 2014 yılında Bowdoin Koleji'nden mezun oldu. Siyasete girmeden önce New York'ta konut savunuculuğu ve rap müzik yapımcılığı yaptı. İlk kez 2020 yılında dört dönemli bir milletvekilini yenerek New York Eyalet Meclisi'ne seçildi. Meclisteki yasama öncelikleri arasında konut reformu, ulaşım ve enerji yer alıyor.

ZOHRAN MAMDANİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Mamdani, 2024 yılında 2025 belediye başkanlığı seçimlerinde New York Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. Kampanya platformunda ücretsiz şehir içi otobüsleri, kamusal çocuk bakımı, belediyeye ait marketler, kira sabitli birimlerde kira dondurma ve uygun fiyatlı konut birimleri inşa edilmesi destekliyor. Demokrat Parti ön seçim kampanyası sırasında Mamdani, Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez gibi önde gelen ilerici politikacılardan birçok destek aldı ve İsrail ve Filistin konusundaki açık sözlü görüşleriyle dikkat çekti. 24 Haziran 2025'te, önseçimlerde Andrew Cuomo'dan daha fazla oy alan Mamdani, varsayılan aday oldu. Zohran Mamdani, resmi olmayan ilk sonuçlara göre New York belediye başkanlığı seçimlerinde sandıktan zaferle çıktı.