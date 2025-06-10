İzmir’in Göztepe'si, Altınordu'su, Altay'ı, KSK'sında durum

Geride kalan futbol sezonunda İzmir’in asırlık köklü kulüpleri içinde sadece Göztepe kente heyecan yaşattı diyebilirim. Altay, 2. Lig’den düşerken Altınordu 1. Lig biletini alamadı ve gelecek sezon yine 2. Lig’de mücadele edecek. KSK ise play-off’tan yine çıkamadı ve 3. Lig’de kaldı.

Göztepe, iki sezon aradan sonra yeniden çıktığı Süper Lig'de uzun süre ilk beşi kovaladı, Kupa'da 49 yıl sonra yarı finale çıktı ve böylece Avrupa hedefini de uzun süre sürdürmüş oldu. Çok sayıda futbolcusu uzun süreli, hatta bazıları sezonu kapatacak şekilde sakatlanmasa en kötü olasılıkla ligi 4-5'te bitirip Avrupa biletini alabilirdi.

GÖZTEPE'NİN FUTBOL VE OLİMPİK BRANŞLARDA 100. YIL HEDEFİ

Göztepe'nin profesyonel futbolda 100. yılını da içine alan yeni sezondaki hedefi takımı büyük ölçüde koruyup bir iki as oyuncu da giderse yerlerine yenisini monte ederek Avrupa hedefini yakalamak. Gidecekler, kalacaklar ve yeni transferler kamp dönemine kadar büyük ölçüde belli olur. Bazı oyuncuların durumu ise kamp döneminde kesinleşir. Tabii takımın kaynaşması ve birlikte oynamaya alışması için kamptan önce transferin tamamlanması çok iyi olur.

Göztepe, yeni sezon için 29 Haziran'da top başı yapacak. 6 Temmuz’a kadar Teknik Direktör Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürecek olan takım, aynı gün iki haftalık Slovenya kampına gidecek. Burada hazırlık maçları da oynayacak olan sarı kırmızılılar, 20 Temmuz’da Urla’ya dönerek lig başlayana kadar çalışmalarını burada sürdürecek.





Bu arada Göztepe, 14 Haziran'da 100. Kuruluş Yıldönümünü de kutlamaya hazırlanıyorum. 100. Yıl için Şubat'ta "Şanla Şerefle 100 Sene Biz Hep Gözgöz'e" mottosu ile Gürsel Aksel'de yapılan ve üst düzey protokol yanında 16 olimpik branştsn sporcular ve ailelerinin de katıldığı tanıtımda 14 Haziran'da görkemli bir kutlama programı da vaat edilmişti. Fakat önceki günlerde kulüpten yapılan açıklamada Göztepeli sanatçılarla yapılacak konserin ertesi güne denk gelen LGS sınavları nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Buna göre kutlamalar 18.30'da erken başlayacak ve en geç 22.30'da erken bitecek. Bu zaman zarfında meşale şov, ışık gösterileri ve havai fişek gösterisi yapılacak.

Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil de geçen hafta yaptığı açıklamada 100. yılda başlayacak ve 101. yılda tamamlanacak tesisleşme yönelimi hakkında bilgiler paylaştı. Buna göre Statta spor okullarıyla ilgili alanlar oluşturulacak. Güzelbahçe'de yüzme ve cimnastik projeleri var. Balçova ve devralınan Narlıdere'deki Ali Artuner Sahası'nda U Takımları üslenecek. Salon sporu takımları için düşünülen 5-6 bin kişilik kapalı spor salonu için somut proje için tahsis arayışı sürüyor. Göztepe Kadın Voleybol takımı bu sezon yükseldiği Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek. Erkek Basketbol takımı da 2. Lig’den 1. Lig’e yükseldi. Göztepe Kadın Voleybolunun Sultanlar Ligi’ne yükselmesi ve iyi bir yapılanma ile kalıcı olmayı hedefleyen bir kadro kurması İzmir’e her anlamda değer katacak.

2. TURDA ELENEN ALTINORDU'YA YAZIK OLDU

Önceki sezon 2. Lig’de mücadele eden Altınordu, son üç haftada altyapıdan gelen hoca Namet Ateş ile (Olcay Şahan ve Ersan Parlatan’dan sonra) play-off’a kaldı ancak ikinci turda elenerek 1. Lig hedefini yeni sezona erteledi. Şeytanlar'ın yeni sezonda 2. Lig’de deneyim kazanan kadro ve teknik direktör Ateş ile devam etmesi bekleniyor. Türk futboluna çok sayıda yıldız kazandıran; Avrupa ve Türk futboluna isimler kazandıran kırmızı lacivertlilerin yetiştirici ve yarışmacı kimliği birlikte içselleştirmesi için öncelikle 1. Lig’e çıkması şart.

ALTAY 2. LİG’DE DİRENEMEDİ

Sekiz sezon içinde 3. Lig’den Süper Lig'e çıkıp geçen sezon yeniden 3. Lig'e düşen Altay, başkanlığa seçilen Prof. Dr. Yüksel Gürüz ile içeride idari ve dışarıda da FİFA ile sorunlarını çözüp Mustafa Denizli gibi camiadan isimlerle de feda ricasıyla transfer tahtasını açarak yeniden yukarıya doğru çıkmanın hesaplarını yapıyor. Takımı yönetim teknik direktör olarak Tuna Üzümcü'ye emanet edecek gözüküyor. Altay, geçen sezon veteran kıvamındaki yaşını almış isimlerle altyapıdan gelen isimlerin harmanıyla çok iyi mücadele etse de bir yere kadar direnebildi 2. Lig'de kalabilmek için. Kanaatim, büyük borç yükü altındaki İzmir'in siyah beyazlı köklü kulübünün sağlıklı bir yatırımcı ile içinde bulunduğu mali krizi aşabileceği yönünde. Bu arada şu veya bu şekilde kulübü futbol okulu üzerinden de olsa bir siyasi partinin yan kuruluşu ile ilişkilendirmenin de sağlıklı olmayacağını belirtmek isterim. Umarım İzmir ve Türk futbolunun önemli markası Altay, olabildiği kadar hızlı bir şekilde profesyonel futbolu Göztepe ve Altınordu gibi şirketleştirip bir yatırımcı bulur ve eski şaşaalı günlerine döner.

KSK YİNE ÇIKAMADI

Sekiz sezondur play-off’tan 2. Lig’e bilet alamayan Karşıyaka, geride kalan sezon yine son hocası Ahmet Yıldırım'la da play-off’tan çıkamadı. Mali güçlüklerle boğuşarak play-off’a çıkan KSK'ya son anda Folkart'tan gelen destek de çare olamadı. Yeşil Kırmızı camiaya önerim, Altay'a önerdiğim gibi bir an önce şirketleşerek yoluna devam etmesi. Endüstriyel futbol çağında başka türlü yürünmesi, dernek statüsünde hareket edilmesi ve yarışmacı olunması çok ama çok zor. İzmir ve Türk futbolu için vazgeçilmez önemli bir değer olan KSK, yılların play-off şanssızlığını da dikkate alarak direk 2. Lig’e çıkacak bir hoca ve kadro yapılanmasına da girmesi yerinde olacaktır.