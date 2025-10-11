Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınav takvimini yayımladı. Peki, 1.Dönem ortak sınavlar ne zaman yapılacak? Ortak sınavlarda nasıl sorular sorulacak?

1. DÖNEM ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

1. Dönem Sınavları Kasım’da; Takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025 tarihinde yapılacak. 7. sınıf Türkçe dersi: 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi: 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf Matematik dersi: 6 Kasım Perşembe günü uygulanacak.

ORTAK SINAVLARDA NASIL SORULAR SORULACAK?

Bu yılki ortak sınavlarda açık uçlu sorulara da yer verilecek. Bu sayede öğrencilerin konuları ne kadar anladığı daha derinlemesine ölçülecek. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilere vereceği geri bildirimlerin niteliği ve öğrenme sürecinin gelişimi açısından da önemli veriler elde edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu uygulama sayesinde öğretmenlerin öğrencilerin akademik gelişimini sınıf ortamında daha yakından takip edebileceğini; ülke genelinde toplanacak sınav sonuçlarının ise akademik başarı seviyelerinin değerlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.