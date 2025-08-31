2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, veliler 1. sınıf uyum haftası tarihlerini merak ediyor. Peki, 1. sınıf uyum haftası 2025 ne zaman? İlkokul uyum haftası ne zaman?

1. SINIF UYUM HAFTASI 2025-2026 TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu süreç, okul öncesi eğitim ve 1. sınıf öğrencilerinin okul ortamına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Normal eğitim öğretim yılı ise tüm sınıflar için 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak.