100. yılda bin öğretmen hedefi aşıldı

Yayınlanma: 19.11.2023 - 17:16

Güncelleme: 19.11.2023 - 17:16

Z Zurich Vakfı katkılarıyla Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Eğitim Derneği (TED) ortaklığıyla 2018'de hayata geçirilen ve 5 yıldır devam eden “Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesiyle Cumhuriyetin 100. yılında 77 farklı il ve 938 köyden toplam 1138 öğretmene, bu öğretmenler aracılığıyla 30 binden fazla öğrenci ve 150 binden fazla aile bireyine ulaşıldı. Projenin bundan sonraki etabında, öğretmenlerin kendi bulundukları bölgelerin gelişimi ve değişimi için oluşturdukları sosyal fayda odaklı projelerini hayata geçirerek yerel kalkınmaya destek olmaları hedefleniyor. Sosyal girişimcilik odağında öğretmenlere özgü geliştirilen modül, öğretmenlerin girişimcilik potansiyellerini harekete geçirecek ve bu yönde kilit roller üstlenebilmelerine destek olacak eğitimleri içeriyor. Bu eğitimlerle projedeki öğretmenlerin sosyal fayda odaklı fikirler aracılığıyla okullarındaki, köylerindeki, ilçelerindeki sosyal sorunların çözümünde destekleyici bir rol üstlenmeleri amaçlanıyor. 5 yıldır değişimin rehberleri olan öğretmenlere destek veren "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" projesi kapsamında, öğretmenlerin bulundukları bölgenin birer girişimcisi olmalarının hedeflendiği “Sosyal Etki Yaratan Öğretmen Modülü” eğitimleri ise 11-16 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da tamamlandı. Eğitimlerin ardından öğretmenler, uzman mentorların desteği ile kendi projelerini tasarladı. Eğitim süresince akran zorbalığını önlemekten biyolojik çeşitliliğin korunmasına, yerel üreticilerin desteklenmesinden kadın sağlığı ve aile planlamasına kadar pek çok farklı alanda toplam 55 proje fikri geldi. Projenin bundan sonraki etabında öğretmenlerin kendi sosyal fayda odaklı projelerini hayata geçirerek yerel kalkınmaya destek olmaları hedefleniyor. Öğretmenler öncülüğünde gerçekleşecek bu girişimlerin Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz projesinin en önemli yanlarından biri olarak topluma fayda sağlaması bekleniyor.

En iyi sigorta poliçesi kadın ve çocuklara yapılan yatırım

Z Zurich Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Yılmaz Yıldız konuşmasında toplumlar için en iyi sigorta poliçesinin kadın ve çocuklara yapılan yatırım olduğunun altını çizdi. Yıldız, konuşmasına şöyle devam etti:

“Projemiz için ayırdığımız kaynakla, okul binaları inşa edebilir, güncel teknolojilere yatırım yapabilirdik ama biz şundan çok eminiz ki eğitimde fırsat eşitliği adına yapılacak en doğru yatırım geleceğimizi emanet ettiğimiz siz değerli öğretmenlerimize yapılan yatırımdır. Hedefimiz cumhuriyetimizin 100.yılında bin kadın öğretmene ulaşmaktı. Bugün projemizde sizlerle birlikte bin 138 kadın köy öğretmen ile hedefimizi aştık ve sizlerin aracılığıyla 34 bin 140 öğrenci ve 170 bin 700 aile bireyini desteklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'de 1,2 milyon öğretmen var ve bu öğretmenlerin yüzde 60'ı kadın. Hedefimiz gelecekte çok daha fazla kadın öğretmenimize destek olmak. 5 yıldır sürdürülebilir şekilde yürüttüğümüz kamu-sivil toplum-özel sektör iş birliği ile örnek gösterilen, ödüllü bir proje olarak; kırsal kalkınmaya, eğitimde fırsat eşitliğine ve nitelikli eğitime hedeflerimiz doğrultusunda destek olmayı başardığımız için tüm paydaşlar olarak gurur duyuyoruz.”

'Sınıf öğretmenleri en etkin iz bırakanlardır'

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Ercan Yıldız ise konuşmasında “Öğretmenlik çocukların hayatında iz bırakma sanatıysa, sınıf öğretmenleri en etkin iz bırakanlardır. Bu bilinçle yaptığınız işin çok kutsal ve değerli olduğunu bilerek devam edeceğinizden şüphemiz yok. Görev aldığınız köylerde daha önce hiç karşılaşmadığınız hikâyelerle, farklı yaşam tarzlarıyla ve o yörelere ait kültürlerle karşılaşıyorsunuz" ifadelerini kullandı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu de “2018'den beri yürüttüğümüz bu eşsiz projemizde bin öğretmen hedefimize ulaşmamızı, cumhuriyetin 100. yıl coşkusuyla birlikte yaşamak ayrı bir mutluluk veriyor. Yarattığınız değişimi, dönüşümü çeşitlendirmek ve güçlendirmek sizlerin elinde" diye konuştu.