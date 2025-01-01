Yayınlanma: 01.01.2025 - 13:34

Güncelleme: 01.01.2025 - 13:34

Milyonlarca öğrenci 15 tatil için geri sayıma geçti. İlk dönem sonrası karnelerin verilmesi ile 15 günlük tatil başlayacak. Bu sömestr tatili sürecinde öğrenciler hem dinlenme fırsatı bulacak hem de ikinci döneme hazırlanacak. Peki, 15 tatil ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibarıyla 15 günlük yarıyıl tatiline çıkacaklar.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

Yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler, ikinci dönemde bir haftalık ara tatil yapacaklar. İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihte ikinci dönem karnelerini alarak yaz tatiline girecekler. Yaz tatili ise 21 Haziran 2025 Cumartesi günü başlayacak.