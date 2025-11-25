17. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Mustafa Balbay’a verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Eğitim İş Sendikası işbirliğinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Başöğretmen unvanının verilişinin 97’inci yılı ve 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 17. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü Töreni düzenledi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge salonunda gerçekleşen törene, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Başkanı Orhan Yıldırım, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Okan Yavuz, Eğitim İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, sendika temsilcileri ve üyeleri katıldı. Törende görevi başında hayatını kaybeden sendika üyesi öğretmenler anılırken, emekli olan öğretmenlere plaket verildi. Sevilen yazarımız Mustafa Balbay’a ise Cumhuriyet değerlerine sahip çıkması ve korunmasına yönelik çalışmalarından dolayı 17. Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü takdim edildi.

ÖĞRETMENLERİN ONURLU YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK OLACAĞIZ

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, öğretmenlerin emeği; şehirlerin ruhunu büyüten, toplumların vicdanını güçlendiren en kıymetli mirastır diyerek, “Bu yıl Başöğretmen Onur Ödülü, kalemiyle, duruşuyla, düşünce dünyamıza katkılarıyla Türkiye’nin hatırasında özel bir yeri olan; gazeteci-yazar Mustafa Balbay layık görüldü. Kendisine, bilgiye ve demokrasiye olan bağlılığı, aydınlanma mücadelesine kattığı değer ve eğitime dair duyarlılığı için teşekkür ediyor; ödülün, toplumumuzun ortak vicdanındaki yerini daha da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.

DAHA ÇOK SEVGİ EKMEYE DEVAM EDECEĞİM

Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü’ne layık görülmenin büyük bir mutluluk olduğunu söyleyen Mustafa Balbay, “Başöğretmen Atatürk Onur Ödülü’nü almaktan büyük gurur duyuyorum. Atatürk dünyada birçok devletin, toplumun örnek aldığı büyük bir lider ve devlet adamıdır. Çünkü Atatürk Jean-Jacques Rousseau’nun “Bir toplumu aydınlatmak yönetmekten zordur” sözündeki gibi her zaman zor olanı seçmiş ve bunu başarmış büyük bir lider. Bugün bu acıyı ve zorluğu Ekrem İmamoğlu yaşıyor, Muhittin Böcek yaşıyor. Onlar da büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıya. O yüzden onların mücadelesi için çalışmalarıma durmadan devam ediyorum. Daha çok sevgi ekmeye ve yeniden üretmeye devam edeceğim. Asla vazgeçmeyeceğim, asla pes etmeyeceğim, ne olursa olsun kaygılarınızdan korkmayın. Biz bitti demeden bitmez bitmeyecek” diye konuştu.

Gecede, Eğitim İş Antalya Müzik Topluluğu da verdiği konserle öğretmenlere halk müziği ve özgün müzikler eşliğinde keyifli bir gece yaşattı.