2. ‘Geleceğin Eğitimi’ zirvesi tamamlandı Yeni dünyada geleceğin meslekleri

Cumhuriyet Gazetesi tarafından ikincisi düzenlenen Geleceğin Eğitimi Zirvesi yapıldı. Bu yıl “Geleceğin Meslekleri” temasıyla yapılan ve Pera Müzesi’nde düzenlenen zirvede Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Vakfı yöneticilerinin yanı sıra başta Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Kadın Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Necla Arat, Eski Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. İsa Eşme, Boğaziçi Üniversitesi akademisyeni ve senato üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGEV) Genel Müdürü Sait Tosyalı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanvekili avukat Ahmet Kurtuluş, TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki olmak üzere demokratik kitle örgütü temsilcileri, akademisyenler ve uzmanlar hazır bulundu.

‘YOL GÖSTERİCİ OLACAK’

Açılış konuşmasını yapan Cumhuriyet Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Dr. Mehmet Alev Coşkun, Cumhuriyet gazetesinin Aydınlanma Devrimlerinin ödünsüz savunucusu olarak eğitime büyük bir önem verdiğini söyledi. Bu kapsamda hayata geçirilen projelerden birisinin de Geleceğin Eğitimi Zirvesi olduğunu söyleyen Coşkun, “Bu zirvenin ikincisini aynı yerde düzenliyoruz. Eğitimdeki değişimleri, bu alanın uzman ve öncülerinden dinleyerek yol gösterici bir zirve düzenlemenin gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ZİHİNLERE HÜKMETME ÇAĞI’

Coşkun’un konuşmasının ardından eğitimde gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapan zirve yöneticisi Emin Çapa, önceki kuşaklarda eğitim anlayışının benzerlik gösterdiğini, ancak her şeyin en hızlı değişim gösterdiği bu çağda yeni bir eğitim sistemine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan eğitim modellerinin dünya genelinde işlevsizleşmeye başladığının altını çizen Çapa, “Bu dönem zihinlere hükmetme çağı” dedi. Uygarlığın, refahın, gücün, teknolojinin ve başarının temelinde bilim olduğunu belirtti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Çapa’nın sunumun ardından zirve, “Eğitimin Gücüyle Geleceği İnşa Etmek”, “21. Yüzyıl Yetkinlikleri”, “Diplomanın Değişen Doğası”, “Veriden Değere: Geleceğin Mesleklerini Kim Tasarlıyor” başlıklı oturumlarla devam etti. Oturumlarda gazetemiz yazarı Özlem Yüzak’ın yöneticiliğinde sırasıyla yazar ve akademisyen Prof. Dr. Acar Baltaş, akademisyen Erhan Erkurt, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, QNB Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Cenk Akıncılar söz aldı. Oturumların ardından Cumhuriyet Eğitime Katkı Ödülleri sahiplerini buldu. İkincisi düzenlenen zirvede Kadın Araştırmaları Derneği, Phizer Türkiye ve Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı(BİDEV) ödüle layık görüldü.

BİDEV, PFIZER VE KAD’A ÖDÜL

Nitelikli Spor Eğitimine Katkı Ödülü’nü, “Köylerde Basketbol için BİDEV Adım” projesiyle Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı(BİDEV) kazandı. Ödül, BİDEV Yönetim Kurulu Üyesi Arif Aytekin’e Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Özalp Birol tarafından takdim edildi. Bilimsel Eğitime Katkı Ödülünü “Bilim Gençlerle Kazanacak” projesiyle Pfizer Türkiye kazandı.

Ödül, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Başar Yaltı tarafından Pfizer Kıdemli Kurumsal İletişim Müdürü Beyza Yazıcılar ve Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir’e takdim edildi.

Bütünsel Eğitime Katkı Ödülü’nün kazananı ise “Senin Gücün, Senin Öykün” projesiyle Kadın Araştırmaları Derneği (KAD) oldu. KAD Başkanı Prof. Dr. Necla Arat, KAD Başkan Yardımcısı ve Proje Lideri Gülsüm Kaya, ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) Türkiye Başkanı Çiğdem Karadeniz ve ICF Proje Lideri Nuray Akmeriç’e ödülü gazetemiz genel yayın yönetmeni Mine Esen’in elinden aldı.

Zirve, toplu çekiminin ardından son buldu.