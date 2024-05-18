20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman? 20 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen atama takvimi, kontenjan ve branşlar...

Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:06

Güncelleme: 18.05.2024 - 12:06

Öğretmen adaylarının beklediği atama duyurusu Bakan Tekin'den gelmişti. 20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuru detayları da yayımlanan kılavuzla belli oldu. Peki, 20 bin öğretmen atama başvurusu ne zaman? 0 bin öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır? MEB öğretmen atama takvimi, kontenjan ve branşlar...

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular 20-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Başvuru aşamasında adaylar sözlü sınava katılmak istedikleri il tercihlerinde bulunacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

Mezun olunan yükseköğretim programı, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10, KPSSP121, KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

Bakanlığımıza 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşmesi feshedilenler bakımından, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1'inci maddesinde sayılan istisnalar hariç olmak üzere başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

Hâlen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak şartları aranacaktır.