7 aydır yoğun bakımdaydı: Nefes borusuna yemek takılan öğretmen yaşam savaşını kaybetti

Kastamonu’da yediği yemeğin nefes borusuna takılması sebebiyle 7 aydır tedavi gören öğretmen hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 16:11
7 aydır yoğun bakımdaydı: Nefes borusuna yemek takılan öğretmen yaşam savaşını kaybetti
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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Kuzeykent TOKİ İlkokulu’nda öğretmenlik yapan Ayhan Palabıyık’ın 7 ay önce yediği yemek nefes borusuna takıldı.

Kalbinin durduğu tespit edilen Ayhan Palabıyık, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp masajıyla hayata döndürüldü.

KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde 7 aydır tedavisi süren Ayhan Palabıyık, yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç öğretmenin cenazesinin, yarın memleketi Devrekani ilçesi Çorbacı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.


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