2002 yılında 70 bin olan işsiz öğretmen sayısı yüzde 600 artış gösterdi
KPSS’ye başvuran öğretmen sayısı 476 bin 974’e ulaştı. Başvuran her 100 kişiden 4’ü atanabilecek. AKP, 2002’de 70 bin olan işsiz öğretmen sayısını yedi kat artırdı.
KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’na bu yıl başvuran öğretmen sayısı 476 bin 974’e ulaştı. Başvuranların yüzde 95.81’i atanma umudunu başka yıllara ertelemek zorunda kalacak.
Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer’in ÖSYM’nin yayımladığı 2018-2022 arasını kapsayan beş yıllık sayısal bilgiler üzerinde yaptığı inceleme sonucuna göre, bu yıl gerek KPSS Eğitim Bilimleri gerekse Öğretmenlik Alan Bilimleri Testi’ne (ÖABT) başvuran ve girenlerin sayısı son beş yılın en yükseği oldu. Bu artışa karşılık ataması yapılacak öğretmen sayısının 2022 yılı için Milli Eğitim Bakanı tarafından 20 bin olacağı açıklandı. Bu durumda, 2022 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı’na başvuran 476 bin 974 öğretmenden sadece yüzde 4.19’u atanma şansı bulacak.
Dinçer, “Mevcut öğretmen sayısının yüzde 65’inin kendi dönemlerinde atandığını büyük bir övünç kaynağı olarak açıklayan siyasi iktidar, 2002’de 70 bin olan işsiz öğretmen sayısını yüzde 600 artırarak 457 bine çıkarmanın hesabını topluma vermelidir. Bu sayılar sınava başvuranların sayıları. Bunların yanında umudunu kaybederek sınavlara başvurmaktan vazgeçenlerin sayısının ne kadar olduğunu ise ne iktidar ne de ilgili kurumlar biliyor. İktidara gelişinin 20. yılını kutlamakta olan AKP’nin karnesinde bulunan kırık notları arasında ilk sırayı genelde işsizlik, özellikle de öğretmen işsizliği alıyor” dedi.
Dinçer’in verdiği bilgilere göre, 2018-2022 arasında beş yılda 143 bin öğretmen ataması yapılmasına rağmen kamu okullarında öğretmen ihtiyacı devam ediyor. Bir yandan da öğretmenlik programları her yıl 90 bine yakın mezun veriyor. Böylece işsiz öğretmen sayılarına her yıl yenileri ekleniyor. Dinçer, sorunun giderek çözülmez noktaya doğru gittiğine dikkat çekerek, öğretmen yetiştirme sisteminde radikal bir reform yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
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