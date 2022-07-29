2022-2023 eğitim takvimi açıklandı! Okullar ne zaman açılacak? Ara tatiller ne zaman?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimini açıkladı. Buna göre, okullar 12 Eylül'de açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini yayımladı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatilini ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında planlıyoruz. 14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatili yapacağız. İkinci ara tatili Ramazan Bayramıyla birleştirdik" açıklamasında bulundu.
Çalışma takviminde yaz tatilinin ne zaman biteceğini, okulların ne zaman açılacağı yazıyor.
2022 – 2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül 2022'de başlayacak.
MEB takvimine göre okullar, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
ARA TATİLLER
İlk ara tatil 14 18 Kasım 2022, ikinci ara tatil 17 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak.
YARIYIL TATİLİ
Yarıyıl tatili 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
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