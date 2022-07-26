Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili ne zaman bitecek? 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
2021-2022 eğitim öğretim yılı 17 Haziran'da sona erdi. Öğrenci ve veliler yaz tatili devam ederken, okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman bitecek?
2022-2023 eğitim öğretim yılı MEB Takvimi öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından merak ediliyor. 17 Haziran'da başlayan yaz tatili ile beraber milyonlarca öğrenci okula dönmeye hazırlanıyor.
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı öğretmenler için 1 Eylül'de başlayacak. 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası olacak. Uyum eğitimi haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlayacak.
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ARA TATİLLERİ NE ZAMAN?
2022-2023 eğitim öğretim yılında birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönem ara tatili 17-20 Nisan 2023'te yapılacak. Yarıyıl tatili, 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında uygulanacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023'te sona erecek.
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