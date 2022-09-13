2022-2023 Öğretim Yılı başında eğitimin durumu içler acısı: Bağış yoksa, tuvalet kâğıdı da yok

13 Eylül 2022 Salı, 04:00

Eğitim-Sen tarafından “2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Başında Eğitimin Durumu” başlıklı bir rapora hazırlandı. Rapora göre veliler, ilkokul birinci sınıfa başlayacak bir öğrenci için zorunlu ihtiyaçlara 2 bin 840 TL, ortaokula başlayacak bir öğrenci için 3 bin 180 TL, liseye başlayacak öğrenci için de 3 bin 270 TL ödemek zorunda kaldı.

KARMA EĞİTİM AÇIK HEDEF

Öğrencilerin beslenme sorununa çözüm getirilmesi istenen raporda, eğitimde dinselleşme pratiklerinin de arttığı belirtilerek şu noktalara dikkat çekildi:

“Türkiye’de yıllar içinde adım adım hayata geçirilen eğitimi hem içerik hem de biçimsel olarak dini kural ve referanslara göre biçimlendirme uygulamaları son yıllarda daha da artmıştır. Birkaç yıldır karma eğitimin açık açık hedef haline getirilmesi ve imam hatiplerden başlayarak sınıfların cinsiyete göre ayrılması uygulamaları sorunun boyutlarının çok daha büyük olduğunu göstermektedir. Büyük bölümü Diyanet’e ve dini derneklere bağlı ‘toplum temelli kurum’ olarak bilinen ve 4-5 yaş okul öncesi çağdaki çocukları hedefleyen kursların ve bu kurslara giden öğrenci sayısının artırılması adeta bir devlet politikası haline getirilmiştir. 2020-öğretim yılında ‘Toplum Temelli Kurum’ 2 bin 252, öğrenci sayısı 50 bin 220 iken, Haziran 2022 itibarıyla kurum sayısı iki kattan fazla artarak 4 bin 651’e öğrenci sayısı ise 2.5 kat artışla 127 bin 258’e çıkarılmıştır.

"DERİN YOKSULLUK KISKACINDAYIZ"

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) tarafından yapılan açıklamada, “ Derinleşen yoksulluğun biz veliler ve dolayısıyla çocuklarımız üzerindeki yıkıcı etkisi gün geçtikçe kendini daha da hissettirmektedir. Bu durum biz velilerin belini bükerken çocuklarımızın eğitimini olumsuz yönde etkilemektedir. Bugün okula başlayan bir çocuğun eğitim masrafı yalnızca kıyafet, kırtasiye olarak ele aldığımızda en az iki-üç bin liradır. Ulaşım, beslenme için istenilen ücretlerle birlikte bu rakam dört-beş binlere ulaşmaktadır” denildi.