2022 ALES/2 ne zaman? 2022 ALES/2 sınava giriş belgeleri açıklandı mı?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek adaylar sınav gününü bekliyor. 2022 ALES/2 ne zaman? 2022 ALES/2 sınava giriş belgeleri açıklandı mı?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022 ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
2022 ALES/2 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
2022 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?
2022 ALES/2 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak
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