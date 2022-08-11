2022 ALES/2 ne zaman? 2022 ALES/2 sınava giriş belgeleri açıklandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girecek adaylar sınav gününü bekliyor. 2022 ALES/2 ne zaman? 2022 ALES/2 sınava giriş belgeleri açıklandı mı?

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 17:50
2022 ALES/2 ne zaman? 2022 ALES/2 sınava giriş belgeleri açıklandı mı?
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2022 ALES/2 adaylarının, sınava girecekleri salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

2022 ALES/2 SINAVA GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr  internet  adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

2022 ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2022 ALES/2  21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak


ösym ales ALES/2 2022

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