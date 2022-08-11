2022 DGS cevap kağıtları paylaşıldı mı? DGS cevap kağıtları nasıl görülür?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 14:06

2022 DGS'nin sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar cevap kağıtlarını merakla bekliyor. ÖSYM'den 2022 DGS cevap kağıtları ve aday cevapları ile ilgili açıklama geldi.

2022 DGS CEVAP KAĞITLARI PAYLAŞILDI MI?

2022 DGS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı.

2022 DGS CEVAP KAĞITLARI NEREDEN GÖRÜLÜR?

03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) adaylarının cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2022 tarihinde saat 12.45’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

2022 DGS CEVAP KAĞITLARI NASIL KONTROL EDİLİR?

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.