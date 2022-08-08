2022 KPSS ne zaman? Hangi sınavların tarihi değişti? ÖSYM yeni sınav tarihlerini açıkladı!
2022 KPSS’deki şaibe iddialarının ardından sınavın iki oturumu da iptal edilerek, gelecek oturumlar ertelenmişti. ÖSYM'den gelen son dakika duyurusu ile KPSS'nin yeni tarihi belli oldu. İşte, KPSS ne zaman, saat kaçta? Hangi sınavların tarihi değişti?
2022 KPSS’deki yaklaşık 30 sorunun ve şıklarının, özel bir yayınevi tarafından daha önce yayımlandığı iddialarıyla başlayan tartışma üzerine KPSS sınavı iptal edilmiş, gelecek oturumlar da ertenmişti. İşte, bugün itibariyle ÖSYM'nin duyurduğu yeni tarihler...
KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından paylaşılan bilgilere göre sınav takvimi şöyle:
- 2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,
- 2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,
- 2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,
- 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
HANGİ SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ?
ÖSYM'nin açıkladığı duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'nın da tarihi değişti.
- 18 Eylül 2022 tarihinde yapılması planlanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'nın (2022-Kaymakamlık) 16 Ekim 2022 tarihinde,
- 13 Kasım 2022 tarihinde yapılması planlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'nın (2022-MHUY) 18 Aralık 2022 tarihinde, yapılacağı açıklandı.
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