2022 KPSS ne zaman? Hangi sınavların tarihi değişti? ÖSYM yeni sınav tarihlerini açıkladı!

08 Ağustos 2022 Pazartesi, 16:50

2022 KPSS’deki yaklaşık 30 sorunun ve şıklarının, özel bir yayınevi tarafından daha önce yayımlandığı iddialarıyla başlayan tartışma üzerine KPSS sınavı iptal edilmiş, gelecek oturumlar da ertenmişti. İşte, bugün itibariyle ÖSYM'nin duyurduğu yeni tarihler...

KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından paylaşılan bilgilere göre sınav takvimi şöyle:

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde,

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumlarının 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde,

2022-ÖABT’nin 2 Ekim 2022 tarihinde,

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavının 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

HANGİ SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ?

ÖSYM'nin açıkladığı duyuruya göre, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı'nın da tarihi değişti.