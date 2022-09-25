2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı! KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tamamını görüntüleme..

25 Eylül 2022 Pazar, 17:45

Türkiye genelinde memur ve öğretmenlik hayaliyle binlerce adayın girdiği 2022-KPSS'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının bir kısmı ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Açıklanan gelişmeye dair merak edilenler..

2022 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM'nin açıklamasında ''24 -25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.'' ifadeleri yer aldı.

KPSS'ye giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 5 Ekim saat 23.59'a kadar ulaşabilecek.

KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre; 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan KPSS Lisans alan bilgisi sınavlarının sonucu, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.