2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi soru kitapçıkları erişime açıldı! KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tamamını görüntüleme..
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı. İşte, KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı tamamını görüntüleme..
Türkiye genelinde memur ve öğretmenlik hayaliyle binlerce adayın girdiği 2022-KPSS'nin temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının bir kısmı ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldı. Açıklanan gelişmeye dair merak edilenler..
2022 KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI
ÖSYM'nin açıklamasında ''24 -25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarına ait (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.'' ifadeleri yer aldı.
KPSS'ye giren adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 5 Ekim saat 23.59'a kadar ulaşabilecek.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre; 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanan KPSS Lisans alan bilgisi sınavlarının sonucu, 21 Ekim 2022 tarihinde erişime açılacak.
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