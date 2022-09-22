2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ne zaman? 2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?
2022-KPSS Ortaöğretim başvuruları 01 – 13 Eylül 2022 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvuru tarihini merakla bekliyor. Peki, 2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ne zaman? 2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?
2022-KPSS Ortaöğretim sınavına ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilir.
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
2022 KPSS Ortaöğretim geç başvurular 21-22 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilir.
2022 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE KADARDIR?
2022 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti 195 TL'dir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde %50
artırımlı olarak ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
2022-KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022'de yapılacak.
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