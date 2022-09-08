2022 KPSS Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS sınavı giriş belgesi nasıl alınır?
31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edilmesinin ardından yeni sınav günü ÖSYM tarafından 18 Eylül olarak belirlenmişti. Sınava sayılı günlerin kalmasının ardından adaylar sınava girecekleri okulları merakla bekliyor. 2022 KPSS Lisans sınav giriş yerleri belli oldu mu? KPSS sınavı giriş belgesi nasıl alınır?
Soruların sızdırıldığı yönündeki iddiaların ardından 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti. ÖSYM, güncellediği sınav takvimiyle 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun da 24-25 Eylül'de yapılacağını duyurmuştu.
2022 KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 18 Eylül'de uygulanacak 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava giriş belgelerini erişime açtı.
KPSS SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.
2022 KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN?
Adaylar, 18 Eylül'de gerçekleştirilecek 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
18 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-KPSS Lisans (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
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