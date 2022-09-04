AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖS sınavsız ikinci üniversite bölümleri neler? 2022 Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri...

04 Eylül 2022 Pazar, 17:51

AÖF kayıt yenileme tarihi için araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenciler her dönem açıklanan tarihlerde kayıtlarını yeniliyorlar. İşte, merak edilenler...

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI DEVAM EDİYOR

AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de bitecek.

ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖS SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2022

Eskişehir Açıköğretim sınavsız ikinci üniversite kapsamında en çok öğrenci kabul eden kurumların başında gelmesinin yanı sıra program çeşitliliğinin de fazla olmasıyla dikkat çekmektedir. Bu çerçevede AÖF sınavsız ikinci üniversite bölümleri aşağıdaki gibidir: