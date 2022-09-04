AÖF kayıt yenileme ne zaman? AÖS sınavsız ikinci üniversite bölümleri neler? 2022 Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri...
AÖF kayıt yenileme tarihleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri tarafından merak edilmeye başlandı. Her yıl kayıt yenileme işlemleri için tarihlerin açıklanmasını bekleyen öğrenciler, bu yıl da kayıt yenileme işlemlerinin hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2022 Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme tarihleri...
AÖF kayıt yenileme tarihi için araştırmalar hız kazandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrenciler her dönem açıklanan tarihlerde kayıtlarını yeniliyorlar. İşte, merak edilenler...
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖF kayıt yenileme işlemleri 03 Ekim 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2022 Pazartesi günü sona erecek.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI DEVAM EDİYOR
AÖF ikinci Üniversite kayıtları 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü saat 09:00’da başladı, 17 Ekim 2022 Pazartesi günü saat 17:00’de bitecek.
ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖS SINAVSIZ İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2022
Eskişehir Açıköğretim sınavsız ikinci üniversite kapsamında en çok öğrenci kabul eden kurumların başında gelmesinin yanı sıra program çeşitliliğinin de fazla olmasıyla dikkat çekmektedir. Bu çerçevede AÖF sınavsız ikinci üniversite bölümleri aşağıdaki gibidir:
- Acil Durum ve Afet Yönetimi
- Aşçılık
- Bankacılık ve Sigortacılık
- Bilgisayar Programcılığı
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
- Coğrafi Bilgi Sistemleri
- Çağrı Merkezi Hizmetleri
- Çocuk Gelişimi
- Dış Ticaret
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
- Emlak Yönetimi
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
- Ev İdaresi
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım
- İlahiyat (Arapça)
- İlahiyat
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş Sağlığı ve Güvenliği
- İşletme Yönetimi
- Kültürel Miras ve Turizm
- Laborant ve Veteriner Sağlık
- Lojistik
- Marka İletişimi
- Medya ve İletişim
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
- Radyo ve Televizyon Programcılığı
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Spor Yönetimi
- Tarım Teknolojisi
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
- Turizm ve Otel İşletmeciliği
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri
- Yaşlı BakımıYerel Yönetimler
- Web Tasarımı ve Kodlama
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