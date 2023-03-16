2023 DİB-MBSTS başvuruları başladı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit sınav başvuruları başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman? 2023 DİB-MBSTS başvuru ücreti ne kadar?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylar için beklenen haber ÖSYM'den geldi.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKI BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI NE ZAMAN?
2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS), 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.
2023 DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Sınava başvurular, 16-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.
2023 DİB-MBSTS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DİB-MBSTS Kılavuzu’nda yer almaktadır.
2023 DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru ücreti 240,00 TL'dir.
2023 DiYANET İŞLERI BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI NEREDE YAPILACAK?
010 ADANA/MERKEZ
030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ
040 AĞRI//MERKEZ
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA/MERKEZ
090 AYDIN/MERKEZ
100 BALIKESİR/MERKEZ
140 BOLU/MERKEZ
160 BURSA/MERKEZ
190 ÇORUM/MERKEZ
200 DENİZLİ/MERKEZ
210 DİYARBAKIR/MERKEZ
230 ELAZIĞ/MERKEZ
250 ERZURUM/MERKEZ
260 ESKİŞEHİR/MERKEZ
270 GAZİANTEP/MERKEZ
330 MERSİN/MERKEZ
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)
352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
370 KASTAMONU/MERKEZ
380 KAYSERİ/MERKEZ
410 KOCAELİ/MERKEZ
420 KONYA/MERKEZ
430 KÜTAHYA/MERKEZ
450 MANİSA/MERKEZ
470 MARDİN/MERKEZ
480 MUĞLA/MERKEZ
510 NİĞDE/MERKEZ
520 ORDU/MERKEZ
530 RİZE/MERKEZ
540 SAKARYA/ADAPAZARI
550 SAMSUN/MERKEZ
560 SİİRT/MERKEZ
580 SİVAS/MERKEZ
590 TEKİRDAĞ/MERKEZ
610 TRABZON/MERKEZ
630 ŞANLIURFA/MERKEZ
650 VAN/MERKEZ
660 YOZGAT/MERKEZ
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Adıyaman ve Şanlıurfa sel felaketinde son durum
- Yurttaş Soylu'nun talimatını anlattı
- 'Milliyetçi kanat' rahatsız iddiası
- Bolu'da şiddetli deprem!
- Erdoğan'ın stratejisi belli oldu
- Esad, Erdoğan ile görüşme şartını açıkladı
- İstanbul'da da hissedildi: Depreme ilişkin ilk yorum
- Erdoğan'ın masasındaki anket
- Gülefer Yazıcıoğlu Destici'yi böyle kovmuş
- Canlı yayında son seçim anketi: Dikkat çekici ayrıntı