2023 DİB-MBSTS başvuruları başladı mı? Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ne zaman?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 13:32

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 13:32

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'na girecek adaylar için beklenen haber ÖSYM'den geldi.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MESLEKI BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI NE ZAMAN?



2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS), 30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

2023 DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?



Sınava başvurular, 16-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.

2023 DİB-MBSTS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 16 Mart 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-DİB-MBSTS Kılavuzu’nda yer almaktadır.

2023 DİB-MBSTS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı başvuru ücreti 240,00 TL'dir.



2023 DiYANET İŞLERI BAŞKANLIĞI MESLEKİ BİLGİLER SEVİYE TESPİT SINAVI NEREDE YAPILACAK?



010 ADANA/MERKEZ

030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

040 AĞRI//MERKEZ

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA/MERKEZ

090 AYDIN/MERKEZ

100 BALIKESİR/MERKEZ

140 BOLU/MERKEZ

160 BURSA/MERKEZ

190 ÇORUM/MERKEZ

200 DENİZLİ/MERKEZ

210 DİYARBAKIR/MERKEZ

230 ELAZIĞ/MERKEZ

250 ERZURUM/MERKEZ

260 ESKİŞEHİR/MERKEZ

270 GAZİANTEP/MERKEZ

330 MERSİN/MERKEZ

341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)

352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

370 KASTAMONU/MERKEZ

380 KAYSERİ/MERKEZ

410 KOCAELİ/MERKEZ

420 KONYA/MERKEZ

430 KÜTAHYA/MERKEZ

450 MANİSA/MERKEZ

470 MARDİN/MERKEZ

480 MUĞLA/MERKEZ

510 NİĞDE/MERKEZ

520 ORDU/MERKEZ

530 RİZE/MERKEZ

540 SAKARYA/ADAPAZARI

550 SAMSUN/MERKEZ

560 SİİRT/MERKEZ

580 SİVAS/MERKEZ

590 TEKİRDAĞ/MERKEZ

610 TRABZON/MERKEZ

630 ŞANLIURFA/MERKEZ

650 VAN/MERKEZ

660 YOZGAT/MERKEZ



