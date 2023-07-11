2023-YÖKDİL/2 başvuruları başladı mı? YÖKDİL başvurusı nasıl yapılır? 2023-YÖKDİL/2 başvuru ücreti ne kadar?

Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:28

Güncelleme: 11.07.2023 - 15:28

2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak. YÖKDİL'e girmek isteyen adaylar sınav başvuru ücretini ve başvuru ayrıntılarını merak ediyor. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.

2023 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.



YÖKDİL BAŞVURUSI NASIL YAPILIR?



Sınava başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

2023 YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023-YÖKDİL/2 başvuru ücreti 260 TL'dir.





