2023-YÖKDİL/2 başvuruları başladı mı? YÖKDİL başvurusı nasıl yapılır? 2023-YÖKDİL/2 başvuru ücreti ne kadar?
2023-YÖKDİL/2 Sınavı; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. 2023-YÖKDİL/2 başvuruları başladı mı? YÖKDİL başvurusı nasıl yapılır? 2023-YÖKDİL/2 başvuru ücreti ne kadar?
2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2), 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak. YÖKDİL'e girmek isteyen adaylar sınav başvuru ücretini ve başvuru ayrıntılarını merak ediyor. Beklenen açıklama ÖSYM'den geldi.
2023 YÖKDİL/2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 27 Ağustos'ta yapılacak Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2023-YÖKDİL/2) başvuruları başladı.
YÖKDİL BAŞVURUSI NASIL YAPILIR?
Sınava başvurular, 11-17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını 11 Temmuz 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2023 YÖKDİL/2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
2023-YÖKDİL/2 başvuru ücreti 260 TL'dir.
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