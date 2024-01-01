2023'ün izleri: Üniversiteler iktidarın kıskacında

Yayınlanma: 01.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 03:36

Öğrenciler 2023 yılnda barınma krizinden en çok etkilenenlerin başında geldi. Yurt kapasitesinin yetersiz olması özellikle şehir dışında okumak zorunda olan öğrenciler için artık bir güvenlik sorunu haline geldi. Krizi fırsata çeviren tarikatlar ise öğrenci devşirme derdine düştü.

Aydın’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda düşen asansörde Aydın Menderes Üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti.

YURTLARDA İHMAL

Olayın ardından Türkiye’de birçok yurtta meydana gelen ihmaller günyüzüne çıktı. Onlarca yurtta asansör kazaları meydana geldi, öğrenciler yemeklerden zehirlendi. Mecliste, KYK yurtlarında ihmal olup olmadığının araştırılması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Ekonomik kriz en çok çocukları vurdu. Milyonlarca veli çocuklarını okutabilmek için bütçesini zorladı. Okullarda “Bir öğün ücretsiz yemek” talebi velilerin tüm ısrarlarına karşın hayata geçirilmedi. Aile ekonomisine destek olabilmek için yüz binlerce çocuk okulu bıraktı.

ADRESE TESLİM ATAMALAR

YÖK’ün “Kişiye özel atama yapmayın” uyarılarına karşın üniversiteler, tek bir adayı işaret eden onlarca liyakatsiz atama yaptı.Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) testinin sonuçlarına göre Türkiye 81 ülke arasında matematikte 39., fen bilimlerinde 34. ve okumada 36. sırada yer aldı.

AKADEMİSYEN HEDEFTE

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğrencilere “yılbaşı” engeli geldi. Kadir Has Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Zeliha Gizem Sayın, ibadethanedeki kişilerin ayakkabılarını kendi odasının önüne koymasına tepki gösterdi. Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral, akademisyeni hedef aldı.