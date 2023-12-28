YÖK’ten üniversitelere yazı gitti: Öğrenciler banka hesaplarını suç gruplarına kiralıyor

Ekonomik kriz, yüksek kira fiyatları bursların düşük olması gibi nedenlerle öğrenciler geçimlerini sağlayabilmek için farklı yollara başvurmak zorunda kalıyor. Geçimlerini sağlayamayan öğrenciler kolay yoldan para kazanmak için yasal olmayan yollara da başvurabiliyor.

Sena Tufan
Yayınlanma: 28.12.2023 - 17:32
YÖK’ten üniversitelere yazı gitti: Öğrenciler banka hesaplarını suç gruplarına kiralıyor
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Yükseköğretim Kurulu’ndan üniversite yönetimlerine uyarıda bulunulan bir yazı gönderildiği ortaya çıktı. Yazıda, üniversite öğrencilerinin kolay yoldan para kazanma düşüncesi ile banka hesaplarını veya kartlarını şüpheli kişi ya da suç gruplarına kiraladıkları ifade edildi. Yazının ardından bazı üniversite yönetimleri de söz konusu uyarıların yer aldığı bir bilgilendirme mesajını öğrencilere gönderdi. Cumhuriyet söz konusu mesajlara ulaştı. 

‘SORUMLU OLACAĞINIZI UNUTMAYIN’

Mesajda şöyle denildi: Sevgili öğrencimiz; Ülkemiz genelinde son dönemde bazı üniversite öğrencilerinin kolay para kazanma düşüncesi ile kendilerine ait banka hesaplarını veya banka kartlarını belli bir komisyon karşılığında şüpheli kişi veya suç gruplarına kiraladıkları Yükseköğretim Kurulundan gelen yazıda belirtilmektedir.

Lütfen; “Banka hesaplarınıza ait şifre ve bilgileri para karşılığında kimseyle paylaşmayın! Başkasının suçuna ortak olmayın! Aksi takdirde sorumlu tutulacağınızı unutmayın.”

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü


Marmara Üniversitesi Marmara YÖK

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