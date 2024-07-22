2024-2025 lise kayıtları ne zaman başlayacak? 9.sınıf lise kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar için neler gerekli? Lise kayıtları ne zamana kadar yapılabilir?

Yayınlanma: 22.07.2024 - 20:23

Güncelleme: 22.07.2024 - 20:23

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) tercih sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci ve veli liselere kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığını, kayıt için nelere ihtiyaç duyulduğunu araştırmaya başladı. Peki, 2024-2025 lise kayıtları ne zaman başlayacak? Lise kayıtları nasıl yapılır, kayıtlar için neler gerekli? Lise kayıtları ne zamana kadar yapılabilir? İşte ayrıntılar...

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS sonuçlarının belli olmasının ardından öğrenciler uzun bir tercih maratonuna girdi. 22 Temmuz'da ise tercih sonuçları belli oldu. Tercih sonuçlarına göre öğrencilerin kazandıkları liselere kayıtları otomatik bir şekilde sistemden yapılacak.

Yetenek sınavı ile öğrencilerini kabul eden liseler ve açık liseler dışında liselerde eğitim görecek öğrencilerin kayıtları otomatik olarak yapılacak.

Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre özel ortaöğretim kurumları ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların kayıt işlemleri 28 Haziran'da başlayacak, 16 Temmuz'da sona erecek.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

ORTAÖĞRETİM TERCİH DÖNEMİ...

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı