2024 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri alınmaya devam ediyor. Henüz tercih yapmayan liseli adayları son tercih tarihini merak ederken, tercihlerini tamamlayan adaylar ise tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına odaklandı. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 LGS tercih sürecinde zaman daralıyor. LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklanmıştı. Peki, 2024 LGS tercihleri ne zaman bitiyor? Lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri, 17 Temmuz'a kadar alınacak.
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da açıklanacak.
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