Yayınlanma: 08.07.2024 - 10:53

Güncelleme: 08.07.2024 - 10:53

Memur ve memur emeklileri Temmuz ayında zamlı maaşlarını alacak. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren yatırıldığı için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor. Peki, Memur maaş farkı ne zaman yatacak? Memur maaş farkı hangi tarihte yatacak?

MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Temmuz-15 Ağustos arasında yeni maaşlar işlediği için Temmuz ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor. Memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ödemesi maaş ödeme tarihi olan 15 Temmuz'da gerçekleşebilir. Maaş ödeme tarihinde olmazsa ilerleyen bir tarihte enflasyon farkı ödemelerinin yapılması bekleniyor.

MEMUR MAAŞI 14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI NEREYE YATACAK, NASIL ÖĞRENİLİR?

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM' lerinden çekebiliyorlar.