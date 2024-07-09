Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
Geçtiğimiz yıl alınan kararla Aile Destek Programı süresinin 2024 temmuz ayında sonlandırılması planlanmıştı. Ödemeden faydalananların gündeminde uzatma kararı olup olmayacağı var. Peki, Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
Geçtiğimiz yıl alınan kararla Aile Destek Programı süresinin 2024 temmuz ayında sonlandırılması planlanmıştı. Son olarak geçtiğimiz haziran ayında uzatılan Aile Destek Programı'nda sona gelindi. Peki, Aile Destek ödemeleri uzatıldı mı? Aile Destek ödemeleri ne zaman yapılacak?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Programı ödemeleri her ayın 15-31'i arasında hesaplara yatıyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI?
e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapan vatandaşlar, ödemelerine ilişkin bilgi edinebiliyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ UZATILDI MI?
Aile Destek programı ödemelerinin uzatılmasına yönelik herhangi bir açıklama gelmedi. Yeni bir uzatma kararı alınmaması durumunda program, haziran ödemelerinin temmuz ayında yapılması ile sonlanacak.
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