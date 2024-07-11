2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme başladı mı? 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler nasıl yapılır?

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme başladı mı? 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler nasıl yapılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 13:09
2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme başladı mı? 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler nasıl yapılır?
Abone Ol google-news

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin ne zaman başladığı ve nasıl yapılacağı hakkındaki sorular yurttaşlar tarafıdan merak ediliyor. Peki, 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme başladı mı? 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2024-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME BAŞLADI MI?

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 11 Temmuz itibariyle başladı.

2024-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri 17 Temmuz 23.59'da sonra erecek.

2024-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bugün saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.


TUS 1. Dönem ek yerleştirme haberleri tus haberleri 2024 (2024-TUS 1. Dönem) haberleri Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı haberleri

İlgili Haberler

TUS 2.dönem başvurusu ne zaman? TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?

TUS 2.dönem başvurusu ne zaman? TUS 2.dönem başvurusu nasıl yapılır?
TUS 1. dönem tercihleri ne zaman? TUS tercihleri nasıl yapılır?

TUS 1. dönem tercihleri ne zaman? TUS tercihleri nasıl yapılır?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler