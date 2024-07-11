2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme başladı mı? 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler nasıl yapılır?
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme başladı mı? 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler nasıl yapılır?
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin ne zaman başladığı ve nasıl yapılacağı hakkındaki sorular yurttaşlar tarafıdan merak ediliyor. Peki, 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme başladı mı? 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
2024-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME BAŞLADI MI?
2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 11 Temmuz itibariyle başladı.
2024-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri 17 Temmuz 23.59'da sonra erecek.
2024-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bugün saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2024-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
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