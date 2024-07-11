Yayınlanma: 11.07.2024 - 13:09

Güncelleme: 11.07.2024 - 13:09

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemlerinin ne zaman başladığı ve nasıl yapılacağı hakkındaki sorular yurttaşlar tarafıdan merak ediliyor. Peki, 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme başladı mı? 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme için tercihler nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2024-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME BAŞLADI MI?

2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) ek yerleştirme tercih işlemleri, 11 Temmuz itibariyle başladı.

2024-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri 17 Temmuz 23.59'da sonra erecek.

2024-TUS 1. DÖNEM EK YERLEŞTİRME TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bugün saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.