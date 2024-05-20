Yayınlanma: 20.05.2024 - 16:07

Güncelleme: 20.05.2024 - 16:07

TUS tercih kılavuz ve kontenjan dağılımı, ÖSYM tarafından erişime açıldı. TUS 1. dönem sınav sonuçları Nisan ayında ÖSYM tarafından ilan edildi. Peki, TUS 1. dönem tercihleri ne zaman? TUS tercihleri nasıl yapılır?

TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'den gelen son dakika açıklaması ile TUS tercihleri başladı. 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) tercih işlemleri, 20-28 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.

TUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 20 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.50’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.