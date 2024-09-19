Yayınlanma: 19.09.2024 - 14:36

Güncelleme: 19.09.2024 - 14:36

2024 YKS ek tercih sonuçları için heyecanlı bir bekleyiş sürüyor. ÖSYM, YKS 2. Yerleştirme tercihlerini 6-11 Eylül tarihleri arasında topladı. Adaylar, ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi ve sonuçları nereden öğrenebileceklerini büyük bir merakla bekliyor. Peki, 2024 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? Ek yerleştirme sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2024 YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Eylül’de sona eren ek tercih başvurularının ardından, tüm dikkatler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu ve adaylar, 19 Eylül 2024 tarihinde saat 14.00 itibarıyla ek yerleştirme sonuçlarına erişim sağlayabilirler.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilirler.