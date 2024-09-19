ÖSYM, 2024-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM, 2024-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı.
Üniversite ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11 Eylül'de sona eren ek tercih başvurularının sona ermesiyle birlikte tüm gözler YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İşte üniversite ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı.
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