Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025-2026 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav nasıl ve nereden öğrenilir?

16.04.2026 10:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen AÖL sınavlarında ilk iki dönem tamamlandı. Birinci dönemin sonuçları açıklanırken, ikinci dönem sınav sonuçları ise bekleniyor. Peki, 2025-2026 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav nasıl ve nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları gerçekleştirildi. Sınavlara katılan öğrenciler ise başarı puanlarını merakla beklemeye başladı. Peki, 2025-2026 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

Image

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 22 Nisan tarihinde ilan edileceği duyuruldu.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAV NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Açık lise sınav sonuçlarına, “https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx” adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.

İlgili Konular: #MEB #AÖL #AÖL sınavı