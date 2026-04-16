Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları gerçekleştirildi. Sınavlara katılan öğrenciler ise başarı puanlarını merakla beklemeye başladı. Peki, 2025-2026 Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınav nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 2. dönem sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların 22 Nisan tarihinde ilan edileceği duyuruldu.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 2. DÖNEM SINAV NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Açık lise sınav sonuçlarına, “https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx” adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.