Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, 2025-2026 Bahar Dönemi vize sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Peki, 2025-2026 AÖF Bahar dönemi vize sınav tarihleri belli oldu mu? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri...
AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan 2026 yılı Bahar Dönemi sınav takvimi şu şekilde:
Bahar Dönemi Vize Sınavı: 04-05 Nisan 2026
Bahar Dönemi Final Sınavı: 09-10 Mayıs 2026
Yaz Okulu Sınavı: 22 Ağustos 2026