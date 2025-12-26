Açık Öğretim Lisesi 1. dönem yazılı sınav oturumları tamamlandı. 81 ilde ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde yapılan sınavlara katılan öğrenciler, soru-cevaplar ile sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, 2025-2026 AÖL 1. dönem yazılı sınavı sonuçları açıklandı mı? AÖL 1.dönem sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

AÖL 1. DÖNEM YAZILI SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Ocak 2026 tarihinden itibaren adaylar, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuç bilgilerine erişebilecek.

AÖL 1. DÖNEM YAZILI SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ NASIL YAPILIYOR?

Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Puan hesaplamasında, doğru cevap sayısının soru sayısına oranlanıp 100 ile çarpılması esas alınacak; yanlış cevaplar değerlendirmeye dâhil edilmeyecektir. Elde edilen puan, en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanacaktır.

Değerlendirme sürecinde, Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve puanlama, geçerli sorular üzerinden yeniden belirlenecektir.

Cevap anahtarında hata tespit edilmesi ve bu durumun Merkez Sınav Kurulu tarafından karara bağlanması hâlinde ise ilgili sorular iptal edilmeyecek, doğru seçenekler esas alınarak değerlendirmeye dâhil edilecektir.