2025-2026 ATA AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimi işlemeye devam ediyor. ATA AÖF öğrencileri, güz dönemi yarıyıl sonu sınav tarihleri ile sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, 2025-2026 AÖF final sınavları ne zaman? ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF final sınavları; 10 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 09.30’da birinci oturum, aynı gün saat 14.00’te ikinci oturum ve 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 09.30’da üçüncü oturum olmak üzere üç oturum halinde gerçekleştirilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.