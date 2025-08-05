Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılına ait takvimi kamuoyuyla paylaştı. Yeni döneme ilişkin tarihler belli olurken, yaz tatili planları yapan öğrenciler ve veliler, okulların ne zaman açılacağını ve ders zilinin ne zaman çalacağını araştırmaya başladı. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Uyum haftası ne zaman? İşte, ayrıntılar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okullar 8 Eylül Pazartesi günü açılacak. Birinci dönem, 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Yeni dönem öncesinde, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 1-5 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu süreçte, öğrencilerin okula adaptasyonu sağlanacak, temel alışkanlıkları kazanmaları desteklenecek.

Ayrıca, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile liselerin hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri için de rehberlik çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar; yeni eğitim ortamına uyum, okul hakkında bilgilendirme, akademik ve sosyal gelişim alanlarında öğrencilere destek sağlamayı amaçlayacak. Özellikle pansiyonda kalacak öğrenciler için, yerleşim ve yaşam alanlarına alışmalarına yönelik özel bilgilendirmeler de sunulacak.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül 2025'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, söz konusu sınıflardaki öğrenciler, 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında uyum eğitimine katılacak. Böylece yeni okula başlayan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışma fırsatı bulacak.