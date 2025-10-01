2025-2026 eğitim öğretim yılı sürerken milyonlarca öğrenci ve veli, gözünü kasım ayında yapılacak ilk ara tatiline çevirmiş durumda. Peki, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili ne zaman? Kasım ara tatili ne zaman başlayacak?

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler için kısa bir dinlenme dönemi olacak bu tatil, eğitim yılının ilk döneminde önemli bir nefes aralığı sağlayacak.

Öğrenciler hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün tatil yapmış olacak.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Öğrencilerin yıl boyunca merak ettiği diğer tatil tarihleri de belli oldu. İşte 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimi:

Kasım ara tatili: 10 – 14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (15 tatil): 19 Ocak – 30 Ocak 2026

Nisan ara tatili: 16-20 Mart 2026

Yaz tatili: 26 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak.