İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl üniversiteli öğrencilere sağlanan İBB burslarının bu yıl ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Peki, 2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İBB bursu ne kadar?

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru değerlendirme sürecinin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.

İBB BURSU NE KADAR?

Üniversite öğrencilerine yönelik olarak verilen “Genç Üniversiteli Desteği” kapsamında sağlanan burs miktarı bu yıl artırıldı. Geçtiğimiz yıl 15 bin TL olarak belirlenen destek, 2025 yılında 20 bin TL olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılacak. Başvurusu onaylanan öğrencilere ödemeler tek seferde yapılacak ve destek tutarı doğrudan öğrencilerin banka hesaplarına aktarılacak.